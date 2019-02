Gianni Lettieri: l’imprenditore (già candidato sindaco di Napoli nel 2011 e nel 2016 per il centrodestra) condannato in primo grado per il crac della Novaceta.

L’imprenditore Gianni Lettieri, già candidato a sindaco di Napoli per il centrodestra nel 2011 e nel 2016 (battuto da Luigi de Magistris in entrambi i casi), è stato condannato dal Tribunale di Milano a 4 anni e 4 mesi nell’ambito del processo per bancarotta con al centro il crac di Novaceta Spa, poi diventata BembergCell, storica azienda di Magenta (leader nella produzione di filo acetato in Italia e nel mondo).

“La sentenza su Novaceta– ha dichiarato Lettieri all’Ansa- è intervenuta in merito ad uno stabilimento che ho rilevato in concordato, salvandolo da un fallimento oramai certo. Ho gestito l’azienda per due anni e successivamente l’ho ceduta ad altri imprenditori. Ci tengo a sottolineare ancora una volta che il fallimento oggetto del processo è avvenuto dopo la mia gestione. Ad ogni modo, la sentenza di primo grado ha fatto cadere l’accusa per me più odiosa, ovvero quella di bancarotta documentale. Sono certo che in appello cadrà anche quella relativa all’acquisto dell’opificio industriale. Continuo a lavorare con la tranquillità di sempre”.

Condanne anche per l’imprenditore Massimo Cimatti (7 anni) e per Nicola Squillace (6 anni e mezzo). I giudici, oltre ad assolvere due dei 19 imputati, hanno condannato, tra gli altri, Roberto Tronchetti Provera, fratello di Marco e dall’ottobre 2003 al 5 maggio 2005 presidente del Cda, a 4 anni e disposto provvisionali in favore delle parti civili Novaceta e BembergCell di 1 milione per la prima e 4 per la seconda e 1500 euro, come danno non patrimoniale, per ciascuno dei circa 20 lavoratori che si cono costituiti nel dibattimento.