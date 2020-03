Ponticelli: 7 sanitari sono in quarantena dopo il primo caso positivo di Coronavirus all’Ospedale del Mare.

Quarantena per 7 sanitari dell’Ospedale del Mare di Napoli, dove si è verificato il primo caso positivo al Coronavirus. Come riporta “Il Mattino”, un uomo è stato ricoverato per due giorni nel nosocomio di Ponticelli, per poi essere trasferito al Cotugno.

Il paziente era stato posto in isolamento per la sintomatologia sospetta riscontrata dai sanitari durante la fase di accettazione. L’anziano, parente di uno dei sanitari in servizio all’Ospedale del Mare, aveva effettuato un primo tampone, risultato negativo. Un secondo tampone è stato effettuato ieri, per cui il paziente, ricoverato in isolamento e sottoposto a vari esami diagnostici, è stato trasferito in tarda serata all’ospedale Cotugno in seguito all’esito positivo del test per il Covid-19.

L’Asl Napoli 1 Centro ha informato che “la direzione generale dell’Ospedale del Mare ha sanificato il pronto soccorso e l’area di degenza dove era stato ricoverato l’uomo attivando anche la quarantena per sette sanitari che erano stati a contatto ravvicinato col paziente”.

Ciro Verdoliva, direttore generale della Asl Napoli 1, invita “chi si reca al pronto soccorso di comunicare immediatamente i sintomi sospetti ai sanitari così da far inquadrare il caso sospetto nella fase di pre Triage e fornire tempi e spazi maggiori ai medici e agli infermieri per isolarlo e assisterlo”.