Coronavirus, l’annuncio dell’Oms: “E’ una pandemia”

Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità: “Abbiamo valutato che il Coronavirus può essere caratterizzato come una pandemia”.

L’epidemia di coronavirus e’ una “pandemia”. Lo ha annunciato il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanita’, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Abbiamo valutato che il Covid-19 puo’ essere caratterizzato come una pandemia”, ha riferito da Ginevra Ghebreyesus, sottolineando che non si e’ mai vista “una pandemia scatenata da un coronavirus, non si e’ mai vista una pandemia che puo’ essere controllata allo stesso tempo”.