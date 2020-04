Coronavirus, in Campania arrivano altri 100 militari per i controlli

Per intensificare i controlli sul rispetto delle norme anticontagio da Coronavirus durante il periodo di Pasqua e Pasquetta, da oggi in Campania ci sono 100 militari in più.

Dopo la richiesta del territorio sulla base di quanto concordato in una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Napoli del 30 marzo scorso, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha concordato con il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, l’invio immediato, “gia’ nella giornata di oggi“, specifica una nota della prefettura di Napoli, di altri 100 militari in Campania, per le specifiche esigenze dell’area metropolitana di Napoli.

Il contingente integrera’ il dispositivo delle forze armate gia’ operativo sul territorio, per il concorso con le forze di polizia nell’espletamento di compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19.