Coronavirus, diretta Protezione Civile: i dati di oggi 11 aprile h. 18,00

Diretta conferenza stampa della Protezione Civile del 11 aprile h. 18,00. Nuovi aggiornamenti sul coronavirus in Italia: 32.534 le persone guarite,1.996 i nuovi casi positivi.

Sono questi i dati principali – sostanzialmente stabili – diffusi nel bollettino di oggi dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa. I casi totali di contagio sono saliti a 152.271, 4.694 in più rispetto a ieri quando erano cresciuti di 3.951. Aumentano anche gli attualmente positivi: sono 100.269 (+1.996 rispetto ai +1.396 di ieri), così come i guariti che arrivano a 32.534 (+2.079 rispetto ai +1.985 di ieri).

Oggi si contano altri 619 morti (ieri erano stati 570), il che porta il numero dei deceduti dall’inizio dell’epidemia a 19.468. Degli attualmente positivi, 28.144 sono ricoverati con sintomi (98 in meno), 3.381 in terapia intensiva (116 in meno rispetto ai ieri) e 68.744 in isolamento domiciliare (2.210 in più). I tamponi effettuati diventano 963.473 (56.609 in più di ieri).

Lombardia: 57.592 (30.258) Emilia-Romagna: 19.635 (13.495) Piemonte: 16.008 (12.170) Veneto: 13.768 (10.749) Toscana: 6.958 (5.992) Liguria: 5.376 (3.333) Marche: 5.211 (3.231) Lazio: 4.723 (3.730) Campania: 3.517 (3.002) P.A. Trento: 2.970 (2.064) Puglia: 2.904 (2.402) Friuli Venezia Giulia: 2.393 (1.382) Sicilia: 2.364 (2.001) Abruzzo: 2.120 (1.724) P.A. Bolzano: 1.957 (1.269) Umbria: 1.309 (723) Sardegna: 1.091 (888) Calabria: 915 (792) Valle d’Aosta: 902 (590) Basilicata: 312 (281) Molise: 246 (193)

