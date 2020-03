Coronavirus, diretta Protezione Civile del 16 marzo 2020 ore 18.00 [VIDEO]

Diretta conferenza stampa della Protezione Civile di oggi 16 marzo h. 18,00: nuovi aggiornamenti sul coronavirus in Italia. 414 guariti, 349 decessi e 23073 contagiati. Dati in Lombardia leggermente più bassi.

Diretta video della conferenza stampa del Capo Angelo Borrelli che illustra i dati di oggi 16 marzo 2020 con il dott. Franco Locatelli membro del Consiglio Superiore di Sanità. La crescita è al 13,06%, la più bassa dall’1 marzo. Borrelli: “Anche dai dati della Lombardia il trend è in ribasso, registriamo questo dato”.

In totale i dati sono: 2749 guariti, 2158 morti, 23073 positivi e a livello complessivo sono 27980 le persone contagiate dal Covid-19 dall’inizio dell’emergenza in Italia. Nel dettaglio 414 i nuovi guariti-dimessi, portati a 2749 totali; 349 decessi in più (sono 19 meno di ieri), 2158 a livello generale. Per i contagiati da coronavirus i positivi sono 2470 in più, numero inferiore rispetto ai trend precedenti anche se non sono pervenuti i dati di Puglia e Trento.

Lombardia: 14.649 (attuali: 10.861) Emilia Romagna: 3.522 (attuali: 3.088) Veneto: 2.473 (attuali: 2.274) Piemonte: 1.516 (attuali: 1.405) Marche: 1.242 (attuali: 1.185) Toscana: 866 (attuali: 841) Liguria: 667 (attuali: 575) Lazio: 523 (attuali: 472) Campania: 400 (attuali: 363) Friuli Venezia Giulia : 386 (attuali: 346) P.A. Trento: 378 (attuali: 367) P.A. Bolzano: 241 (attuali: 235) Puglia: 230 (attuali: 212) Sicilia: 213 (attuali: 203) Abruzzo: 176 (attuali: 165) Umbria: 164 (attuali: 159) Sardegna: 107 (attuali: 105) Valle d’Aosta: 105 (attuali: 103) Calabria: 89 (attuali: 87) Molise: 21 (attuali: 15) Basilicata: 12 (attuali: 12)

Diretta conferenza stampa