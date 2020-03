Coronavirus, De Gregorio (pres. Eav): “Un nostro operatore risultato positivo”

E’ risultato positivo al coronavirus un dipendente dell’Eav, sede di Poggioreale. Sono 20 i colleghi che lavoravano in stretto contatto con l’uomo e sono stati messi in quarantena.

Arriva il primo caso di coronavirus in EAV l’azienda di trasporto pubblico che gestisce la Circumvesuviana e Cumana. E’ risultato positivo al Covid-19 un dipendente della sede di Poggioreale. Sono 20 i colleghi che lavoravano in stretto contatto con l’uomo e sono stati messi in quarantena. L’ufficio è stato chiuso e l’area sanificata.

Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav: “ Viviamo in due mondi paralleli: chi continua a lavorare garantendo le norme di sicurezza, e chi continua a lavorare in maniera sommessa, cioè tutto il mondo del precariato. Molti operatori sanitari, senza Cumana sono davvero in difficoltà, quindi stiamo cercando di istituire un servizio di bus dedicato, perché il problema va risolto, non possiamo lasciar scoperte queste persone che stanno dando l’anima per la nostra salute.

Abbiamo recuperato mille mascherine, ma il problema è serio: per quanto non siano obbligatorio, si sentono come tali, quindi c’è un grave problema di approvvigionamento.

Mi rendo conto che la priorità va agli operatori sanitari, nonostante il nostro sia un servizio civile. C’è un altro problema che iniziamo a sentire, e cioè quello del personale che ha paura. Sto per firmare un ordine di servizi, essendoci stato un episodio conclamato di positività di un nostro operatore che, fortunatamente, sta bene, all’interno della sede di Poggioreale, dove lavoravano pochi addetti, adesso tutti in quarantena”.