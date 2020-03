Ospedale Santobono Pausilipon: un medico otorino del nosocomio napoletano è risultato positivo al test per il Coronavirus. Sanificato l’ambulatorio.

Un medico otorino dell’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli è risultato positivo al Coronavirus.

Come riportato da “Il Mattino”, il tampone è stato effettuato in un centro privato, con lo specialista in Otorinolaringoriatria che, accusando sintomi similinfluenzali, si è sottoposto all’esame di sua iniziativa.

Un responso tuttavia non certificato, che non viene considerato valido al fine del computo dei casi. Il sanitario non rientra tra i profili (sintomi e contatti a rischio) che la norme prevede siano sottoposti al test. È tuttavia stata fatta la sanificazione dell’ambulatorio otorino a scopo precauzionale.