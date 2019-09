Confermata in Cassazione la condanna per lo stalker di Quagliarella

La Cassazione conferma la condanna per lo stalker di Fabio Quagliarella, l’ispettore della Polizia postale Raffaele Piccolo, che, a questo punto, dovrà scontare quattro anni e sei mesi di reclusione in carcere.

E’ stata confermata anche in Cassazione la condanna per il poliziotto “stalker” di Fabio Quagliarella. Per Raffaele Piccolo, ispettore della Polizia postale, a questo punto, si aprono le porte del carcere. L’uomo è stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione, due in meno rispetto al giudizio di primo grado, perché è venuto meno uno degli episodi di calunnia.

Si chiude una vicenda da incubo per l’ex attaccante del Napoli

Si conclude così una storia che per l’attaccante della Sampdoria ha rappresentato un vero e proprio incubo, condizionandolo psicologicamente negli anni in cui giocava nel Napoli, tanto da portare alla sua cessione dopo un solo anno alla Juventus.

Il calciatore è difeso da Rino Bartolino, tra i difensori di parte civile l’avvocato Vincenzo Propenso.