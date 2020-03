Quarto: due dipendenti del Comune sono risultati positivi al Coronavirus e sono ricoverati al Cotugno.

Due dipendenti del Comune di Quarto sono risultati positivi al Coronavirus. Come riporta “Il Mattino”, i due dipendenti, che già da tempo avevano accusato sintomi riconducibili al Covid 19, sono entrambi ricoverati all’ospedale Cotugno.

Nel corso di una diretta su Facebook, il sindaco di quarto, Antonio Sabino, ha ricordato che i due dipendenti non lavorano a contatto diretto col pubblico, visto che non operano nella sede principale del Municipio.

Altri tre dipendenti comunali, invece, sono in attesa del risultato del tampone o lo eseguiranno nelle prossime ore, mentre altri 20 dipendenti sono in quarantena: tutti lavorano nell’ufficio in cui operano anche i due impiegati risultati positivi al tampone.