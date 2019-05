Comune di Napoli: 100 milioni di euro per progetti di riqualificazione urbana

Comune di Napoli: Nel piano i parchi delle periferie tra cui il parco Massimo Troisi a Ponticelli, quello intitolato a Ciro Esposito a Scampia, la Marinella.

Il Comune di Napoli ha presentato i progetti per impiegare 100 milioni di euro ottenuti dal Piano strategico della Città metropolitana. Erano presenti il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e gli assessori Alessandra Clemente, Mario Calabrese, Carmine Piscopo, Raffaele Del Giudice, Nino Daniele, Ciro Borriello e Monica Buonanno.

I primi 73 progetti saranno realizzati nel biennio 2019-2021. I lavori interesseranno tutti i quartieri di Napoli.

60 milioni di euro sono destinati al rifacimento delle strade di quartieri centrali, di zone periferiche, di tratti pedonali e di assi viari.

Aree pubbliche

14 milioni sono destinati per i parchi cittadini: 2mln di euro saranno utilizzati per la Villa comunale. In primo piano ci sono i parchi delle periferie tra i quali il parco Massimo Troisi a Ponticelli, quello intitolato a Ciro Esposito a Scampia, la Marinella.

Ambiente

5 milioni saranno utilizzati per l’ambiente. Si punta a realizzare un nuovo centro di raccolta per i cittadini della V e IX Municipalità; aumentare le isole ecologiche itineranti per gli ingombranti e per gli olii esausti; acquistare bici a pedalata assistita per raccogliere i rifiuti nel centro cittadino.

Cultura

Inoltre una parte dei fondi saranno utilizzati per la cultura. In particolare sono preevisti lavori agli Auditorium di Scampia e di Piscinola, si pensa alla realizzazione del Museo di Totò e del mercato dei colori a piazza Garibaldi.

Interventi di manutenzione sono invece previsti per il costone del Monte Echia, per il restauro dei torrioni di Castel dell’Ovo e dei Ponti Rossi.

Centri sportivi

Tra i progetti di riqualificazioni ci sono anche gli impianti sportivi: la piscina Scandone e le aree esterne del PalaVesuvio.

Trasporti

3 milioni di euro sono per il trasporto pubblico su ferro per interventi di ammodernamento e potenziamento delle opere civili, elettromeccaniche e rotabili delle linee 1 e 6 della metropolitana e delle 4 funicolari.