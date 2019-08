Choc sul lungomare a Napoli: ambulante preso a sassate da una baby gang

Erano in circa dieci i componenti di una baby gang che prima hanno cercato di rubare uno dei gadget in vendita su una bancarella e poi aggredito l’ambulante a Napoli.

Baby gang | Prima hanno tentato di rubare uno dei gadget che vendeva. Poi, alla sua reazione, uno di loro ha preso un sasso e glielo ha tirato, centrandolo in pieno volto. E’ accaduto a Napoli, in via Orsini, a ridosso del lungomare nella zona di Santa Lucia poco dopo la mezzanotte tra domenica e lunedi’ scorsi.

La Polizia indaga con l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Vittima un immigrato del Bangladesh che ha una bancarella, e che e’ stato circondato da una baby gang intenzionata a divertirsi, rubando la merce. L’uomo e’ stato ricoverato al Cardarelli per una frattura multipla al volto e non e’ in gravi condizioni. Indaga la polizia che sta cercando anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare il ‘branco’.