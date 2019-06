Chiuso il Teatro La Giostra: Il Collettivo scrive a Luigi De Magistris

Il Comune di Napoli ha sfrattato gli artisti e chiuso i locali che ospitavano il Teatro La Giostra. Oggi pubblichiamo una lettera del collettivo indirizzata al sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Nel 2016 l’amministrazione comunale de Magistris concesse all’Associazione La Giostra l’apertura del Teatro in via Speranzella. Infatti in poco tempo lo spazio messo a disposizione divenne un punto di riferimento, il teatro dei Quartieri Spagnoli. Ad oggi, invece, per il Comune quelle stesse persone sono degli occupanti abusivi, denunciati e sfrattati.

Dopo due ordinanze di sgombero inevase e una morosità stimata in almeno 192mila euro, Il Comune di Napoli il mese scorso ha deciso di intervenire di forza, con vigili urbani, polizia e carabinieri di scorta per mandare via gli artisti.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta indirizzata al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ricevuta dal collettivo del Teatro La giostra in merito alla chiusura del locale. Di seguito il testo completo della missiva:

Gent.mo Sindaco Luigi De Magistris

questa lettera è per chiederle perché.

Perché dopo averci permesso di restituire alla città un luogo per anni abbandonato ed invaso da blatte e topi, oggi trasformato a nostre spese in un magnifico teatro, in nome di quello che lei auspicava come Teatro di Territorio ai Quartieri spagnoli, ha lasciato che ci buttassero fuori e lo chiudessero a doppio catenaccio?

Perché nonostante le sue rassicurazioni, le sue visite ufficiali, i patrocini morali, le sue dichiarazioni a favore del nostro progetto, come unica associazione di produzione teatrale dell’albo del comune per anni sprovvista di sede, ha interrotto così violentemente le nostre attività, lasciando che attori, tecnici, studenti, richiedenti asilo, non avessero più un luogo dove lavorare?

Perché quel clima di rinascita della città, che si concretizzava in molte delibere audaci e ben scritte (Delibera n° 258 del 24/4/2014), che sembrava fossero fatte apposta per un progetto come il nostro, ha lasciato che ora diventasse così lontano, un bel panorama offuscato dalle nubi della burocrazia delle carte e della politica?

Perché quella proposta di assegnazione datata marzo 2016 per attività meritoria firmata dalla sua segreteria, si è persa per la strada?

A tutt’oggi, è calato il silenzio più totale in merito alla questione, peraltro ancora in fase di stallo. Nella stessa buona fede che ci ha portati ad essere sbattuti fuori, le scriviamo queste righe, con il sostegno di quanti conoscono il nostro lavoro e per i quali il Teatro La giostra è stato casa anche solo per un po’.

Il collettivo del Teatro La giostra

Ecco i nomi di alcuni dei firmatari

Giulio Baffi, Presidente ANCTI e critico La Repubblica

Stefano De Stefano, critico Il Corriere

Teatri Uniti, produzione teatrale e cinematografica

Lena Lessing, acting coach e attrice

Isa Danieli, attrice

Andrea Renzi, attore e regista

Marco D’Amore, attore e regista Luca Attanasio, giornalista e scittore

Pappi Corsicato, regista

Gaetano Di Vaio, produttore cinematografico

Luciana Florio, Le Nuvole – Teatro Stabile d’Innovazione

Angela Pagano, attrice

Cristina Pezzoli, regista

Andrea De Rosa, regista

Valentina Acca, attrice

Cesare Accetta, light designer ed artista

Pierpaolo Sepe, regista

Valia Santella, sceneggiatrice

Davide Zurolo, casting director

Francesco Di Leva, attore, regista, Teatro Nest

Alessandro D’Alatri, regista

Giovanni Pinto, produttore

Imma Villa, attrice

Cristina Donadio, attrice

Nunzia Schiano, attrice

Lina Prosa, drammaturga e regista

Manolo Emiliani, produttore

Raffaele Di Florio, regista

Leandro Amato, attore

Rita Montes, attrice

Antonella Stefanucci, attrice e regista

Patrizio Rispo, attore

Giuseppe Miale Di Mauro, regista

Davide Dolores, attore e regista

Angela Di Maso, drammaturga

Raffaello Converso, cantante e attore

Luisa Corcione, regista

Elisabetta Pedrazzi, attrice

Francesca Saturnino, giornalista

Orlando Forioso, regista

Stefano Coppi, scrittore

Davide Canzanella, costumista

Olivia Corsini, attrice

Gennaro Di Biase, attore

Alessia Siniscalchi, regista

Irene Alison, giornalista e regista

Aristotele Aebli, produttore

Rosario Sparno, attore e regista

Stefania Valestro, casting director

Felice Panico, attore e regista

Andrea Falasconi, fotografo

Antonio Buonanno, attore

Lucia Mandarini, produttrice ed attrice

Gigio Morra, attore

Giuseppe Sollazzo, regista

Inyang Nyong, cantautore ed attore

Mariano Bellopede, compositore

Alessandra Bernocco, giornalista

Paolo de Martino, attivista Integrazione Alternativa

Francesca Rondinella, cantante ed attrice

Francesco de Cristoforo, scrittore e professore

Daniele Marino, attore

Vincenzo Di Mario, produttore

Laura Amalfi, attrice

Evelina Violini, insegnante

Adriana Follieri, attrice e regista

Luciano Quagliozzi, direttore tecnico

Gigi Esposito, attore

Ramona Tripodi, attrice

Diego Romano, in rappresentanza dei commercianti di Via Speranzella

Gianfranco Izzo, direttore tecnico e autore

Paola Sambo, attrice

Gina Perna, attrice

Benedetta Bottino, attrice

Vittorio Ciorcalo, attore

Luca Saccoia, attore

Caterina Pontrandolfo, attrice e cantante

Kleio Eutychia Lamuse, attivista

La petizione è in rete solo da pochi giorni, ed ancora arrivano nuove adesioni.

Grazie di cuore a tutti, ad ogni singola firma.