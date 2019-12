Cercola: Tentano furto in un terreno privato. Arrestate due persone. I NOMI

Cercola: Tentano furto in un capannone di Corso Riccardi. Due persone arrestate dai Carabinieri.

I carabinieri della Tenenza di Cercola li hanno sorpresi mentre tentavano di portare via attrezzature agricole stipate in un capannone di Corso Riccardi.

Sono così finiti in manette per tentato furto Raffaele Pasquariello, 51enne di Somma Vesuviana – sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune vesuviano – e Antonio Relli, 27enne di Pollena Trocchia già sottoposto all’obbligo di presentazione alla p.g.

Avevano tagliato la rete di recinzione di un piccolo fondo a ridosso del centralissimo Corso Riccardi e stavano per rubare alcuni attrezzi agricoli. Quando si sono accorti dei carabinieri sono fuggiti ma sono stati fermati poco dopo.

Sono ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Sequestrati gli arnesi utilizzati per lo scasso, un piede di porco, una pinza, un martello e una forbice.