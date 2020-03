Castellammare di Stabia: il sindaco Gaetano Cimmino ha reso noto che si tratta di una docente in servizio all’Istituto Don Bosco-D’Assisi di Torre del Greco.

Una docente di Castellammare di Stabia è risultata positiva al Coronavirus. A darne notizia è il sindaco della città stabiese, Gaetano Cimmino, dal suo profilo Facebook.

Si tratta di una Professoressa in servizio presso l’Istituto Don Bosco – D’Assisi di Torre del Greco, che, come sottolinea Cimmino, “classificata come contatto stretto dell’insegnante risultata positiva a Torre del Greco, non esce di casa da molti giorni (è in isolamento domiciliare fiduciario); pertanto è da escludere che vi sia nell’ambiente esterno pericolo di contagio”.

Cimmino sottolinea infine che “il virus, come attestato dal ministero della Salute, ha una sopravvivenza massima di nove giorni. In ogni caso, sentita l’Asl Na 3 Sud, si procederà ad una pulizia ed una disinfezione degli ambienti comuni del fabbricato ove la paziente risiede”.