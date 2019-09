Carmine Piscopo (Ass. all’urbanistica): “Parcheggi su via Cintia e completare via Marina”

Carmine Piscopo (Ass. all’urbanistica): “Il settore urbano va potenziandosi. I lavori sono fatti per rendere la Città efficiente”.

In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Carmine Piscopo, Assessore all’urbanistica: “Su Via Cinzia abbiamo un problema particolare.

L’università sta portando avanti un progetto per nuovi parcheggi. Il campanile del Carmine? E’ stato portato avanti non solo un restauro, ma un vero e proprio rinforzamene.

Oggi è restaurato in tutta la sua bellezza, ma ciò che più conta è che tutta l’area va crescendo, diventando polo turistico. La nostra intenzione è quella di far terminare il cantiere di Via Marina: è un lavoro che si va completando.

I servizi stanno lavorando, affinché si porti a termine nel minor tempo possibile. Analogo discorso vale per Piazza Mercato, in cui i lavori verranno riaperti. Tutto il settore urbano va potenziandosi. Comprendiamo i disagi relativi ai lavori, ma tutto ciò è fatto affinché la Città si risani”.