Cronaca di Napoli: un camionista di 45 anni è stato ferito a colpi di pistola a Cardito, dopo aver reagito ad una rapina.

Paura questa mattina a Cardito, dove intorno alle 7:30 un commando di malviventi ha assaltato un furgone che trasportava alimenti e bibite da distribuire nei bar e nelle salumerie della zona.

Come riportato da “Il Mattino”, i rapinatori, che hanno intercettato il mezzo in via Tiziano, hanno bloccato il camion al centro della carreggiata, intimando al conducente di scendere e consegnare il veicolo.

L’uomo, Pasquale Fusco (45 anni), ha reagito con violenza e uno dei banditi ha esploso almeno una decina di colpi che hanno ferito alle gambe il camionista. L’uomo è ricoverato al Cardarelli e le sue condizioni non sembrano essere molto gravi.

Le indagini sono portate avanti dagli agenti del commissariato di Afragola, che sul posto hanno repertato circa 10 bossoli calibro 9.