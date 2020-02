Cronaca di Napoli: il forte vento ha fatto cadere un albero nei pressi della scuola Lodoletta. Alberi caduti anche in via Foria e piazza Carlo III.

Le raffiche di vento di oggi hanno portato danni (e per fortuna nessun ferito) a Napoli, vista la caduta di ben tre alberi. Il primo albero è crollato stamattina in via Lieti (nel quartiere Capodimonte), dinanzi all’ingresso dell’istituto per l’infanzia La Lodoletta. Nessun ferito, ma i piccoli alunni sono rimasti “prigionieri” dell’istituto perché è stata imposta la chiusura dell’uscita principale: i piccoli sono poi stati fatti uscire in sicurezza attraverso un cancelletto laterale.

Inoltre, il vento fatto cadere altri due alberi, uno in via Foria lungo la carreggiata e un altro in Piazza Carlo III nelle immediate vicinanze della scuola Dante Alighieri. Senza dimenticare che sono volati cassonetti e spazzatura lungo le strade cittadine e diversi scooter sono caduti lungo le strade. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma, come sottolinea su Facebook il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli (presente in via Foria al momento della caduta dell’albero, allertando poi la Polizia Municipale), “non è la prima volta che accade qualcosa di simile e non sarà neanche l’ultima se si continua a prendere alla leggera il problema. Senza interventi di manutenzione e di messa in sicurezza ogni qualvolta ci saranno venti o condizioni meteorologiche estreme si verificheranno danni ed incidenti, come la caduta di alberi”.

Il vento forte ha creato disagi anche in altre zone della città di Napoli, come ad esempio Fuorigrotta, dove è un cartellone pubblicitario è stato “piegato” dalle raffiche. Per la giornata di domani, giovedì 6 febbraio, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha disposto la chiusura delle scuole cittadine per allerta meteo.

Foto alberi caduti: pagine Facebook Gennaro Acampora (consigliere III Municipalità di Napoli) e Francesco Emilio Borrelli