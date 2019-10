Camorra, sequestro da un milione e mezzo di euro all’ex convivente del boss Gallo

La donna è anche accusata di aver provato a prendere il controllo delle attività illecite nelle zone di Boscotrecase, Boscoreale e Torre Annunziata, contrapponendosi agli altri clan di camorra.

Camorra | La Direzione investigativa antimafia di Napoli ha eseguito un provvedimento di sequestro emesso dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Napoli nei confronti di Annalisa De Martino, ex convivente del capoclan Giuseppe Gallo, attualmente detenuta a Roma-Rebibbia, esponente lei stessa dei Gallo. Le indagini che nel 2009 condussero al suo arresto ne evidenziarono il ruolo centrale in seno alla cosca.

L’operazione della DIA

Annalisa De Martino gestiva il denaro del clan che le veniva affidato; la donna e’ stata ritenuta responsabile anche del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso per avere provato ad acquisire, anche attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminali rivali, il controllo delle attivita’ illecite (estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio) nelle zone di Boscotrecase, Boscoreale e Torre Annunziata.

Sigilli dunque a 8 immobili, 4 terreni, la totalita’ delle quote sociali di una s.r.l., una polizza vita, liquidita’ per oltre 20mila euro, nonche’ orologi e monili per un valore complessivo stimato in circa un milione e mezzo di euro.