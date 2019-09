Camaldoli, sequestrata palazzina abusiva di un clan di camorra

La struttura, eretta nel quartiere dei Camaldoli, avrebbe ospitato 4 appartamenti per 1900 metri cubi: denunciato un 61enne, ritenuto elemento di spicco del clan Stabile.

Camaldoli | I carabinieri della stazione di Napoli Marianella hanno posto sequestro un’intera palazzina abusiva in fase di ultimazione. La struttura, eretta nel quartiere dei Camaldoli, avrebbe ospitato 4 appartamenti per complessivi 1900 metri cubi. I militari hanno denunciato per abusivismo edilizio un 61enne di Chiaiano ritenuto elemento di spicco del clan Stabile, attivo nei quartieri di Marianella e Chiaiano.

Segnalato all’autorita’ giudiziaria un 43enne dei Camaldoli ritenuto vicino al clan. Sul perimetro della palazzina aveva fatto installare senza autorizzazione 3 telecamere di videosorveglianza collegate all’interno dell’abitazione