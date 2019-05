Bullismo a Giugliano, 13enne picchiata per un post su Facebook

Una 13enne brasiliana sarebbe stata aggredita con schiaffi e pugni da alcune coetanee a Giugliano in Campania, probabilmente italiane a causa di un post su Facebook: un video avrebbe ripreso tutto.

I carabinieri indagano su un presunto caso di bullismo avvenuto a Giugliano in Campania (Napoli), in cui la vittima sarebbe una 13enne brasiliana; ad aggredirla con schiaffi e pugni sarebbero state delle coetanee, probabilmente italiane. C’è anche un video che ritrae il momento dell’aggressione, in cui si vede la vittima strattonata e trascinata dalle coetanee; il filmato è stato acquisito dai carabinieri.

La denuncia della presunta vittima

La 13enne sarebbe stata aggredita per un post pubblicato su Facebook, non gradito dalle coetanee. Il fatto sarebbe avvenuto nel pomeriggio del 22 maggio; il giorno dopo la vittima con la madre si è presentata dai carabinieri per denunciare l’aggressione, allegando anche il referto stilato dai medici dell’ospedale, che hanno dato alla piccola brasiliana cinque giorni di prognosi per varie escoriazioni e contusioni.