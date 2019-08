Boscoreale, non si ferma all’alt e scappa in scooter con moglie e figli piccoli: arrestato

A Boscoreale, l’uomo è stato inseguito e bloccato dopo aver percorso quasi 6 chilometri contromano sulla strada statale 268.

Boscoreale | Con moglie e due figli piccoli su un motociclo, alla vista dei carabinieri non si ferma, immettendosi contromano su una strada ad alto scorrimento, mettendo a repentaglio l’incolumità dei suoi cari.

Per questo motivo a Boscoreale (Napoli) i militari di Torre Annunziata hanno arrestato Alberto Acanfora, 36 anni, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato sorpreso in sulla al suo motociclo mentre percorreva via Nazionale Passanti con la moglie e ai figli di 2 e 5 anni. I carabinieri gli hanno imposto l’alt ma l’uomo, per evitare il sequestro del veicolo, ha proseguito la marcia senza frenare. Per seminare i carabinieri ha imboccato contromano la strada statale 268.

La fuga

Acanfora è stato inseguito e bloccato dopo aver percorso quasi 6 chilometri: alla fine è stato arrestato e messo ai domiciliari. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Il motociclo è stato sequestrato.