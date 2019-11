Bomba d’acqua su Napoli: muri crollati e strade allagate (VIDEO)

Bomba d’acqua su Napoli: sono tanti i disagi provocati dalle forti piogge che si sono abbattute alle prime ore di questa mattina sulla città.

Una vera e propria bomba d’acqua su Napoli quella che si è abbattuta intorno alle 8 di questa mattina. Con i danni che in tutta la città sono stati immediati. Tra allagamenti e disagi, dai Vergini, dove sono saltati alcuni tombini, a Santa Maria della Neve, dove è crollato un muro di contenimento, portando in strada fango e detriti fino alla zona di Chiaia. Dove un guasto a una delle centraline elettriche del Corso Vittorio Emanuele ha fatto il resto, causando un lungo black out che si protrae in queste ore, interessando ancora alcuni numeri civici. Disagi anche in via Manzoni, con numerose telefonate ai vigili del fuoco.

IL VIDEO: