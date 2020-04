Auto e moto bloccano l’ingresso al 118 a pochi passi dalla Questura di Napoli

A pochi passi dalla Questura di Napoli, un’auto e una moto hanno bloccato l’ingresso di un mezzo del 118 che era giunto sul posto per prelevare un paziente.

Auto e moto bloccano l’ingresso al 118 per prelevare un paziente, che potrebbe essere affetto da Covid-19. Succede a Napoli, nelle stradine a ridosso di via Rua Catalana, a pochi passi da via Medina e dalla Questura centrale. A denunciarlo il giornalista Carlo Landolfi.

Le auto bloccano anche i mezzi dell’Asìa ed è stato anche impossibile effettuare le normali sanificazioni stradali previste nella zona. I residenti hanno interpellato le forze dell’ordine, compresa la Polizia municipale ma, a quanto riferiscono, ad oggi nessuno è intervenuto.