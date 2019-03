Arzano: 42enne rapina coppia usando un martello. Arrestato

Arzano: Un 42enne rapina una coppia minacciandoli con un martello. Arrestato dai carabinieri.

E’ successo in piena notte. Una coppia in auto sul Corso D’Amato è stata aggredita da un malvivente che dopo aver infranto con un martello uno dei finestrini ha arraffato la borsa della ragazza e le chiavi della vettura per poi darsi alla fuga alla guida di una fiat “500”.

Dopo qualche minuto è passata di lì una pattuglia di Carabinieri della Tenenza di Arzano impegnata nel controllo del territorio.

Le vittime hanno immediatamente fermato i carabinieri per denunciare l’accaduto.

Mentre i militari ricevevano la denuncia e ascoltavano la descrizione del malvivente il soggetto è passato nuovamente di lì ed è stato visto dalle vittime.

I militari si sono messi all’inseguimento dell’auto riuscendo a bloccare il rapinatore in via Ten. Alberto Barone.

Il soggetto è stato identificato in Salvatore Lettera, 42enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Nella sua auto è stata rinvenuto il bottino, poi restituito alla donna. Trovato anche il martello per rompere il vetro, che è stato sequestrato insieme all’auto. L’arrestato è stato tradotto in carcere.