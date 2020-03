Coronavirus, Antonio Poziello (ex sindaco di Giugliano in Campania) a CRC: “Informatore scientifico di Giugliano contagiato. Scattate le procedure di sanificazione”.

In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Antonio Poziello, ex sindaco di Giugliano: “Un informatore scientifico è stato contagiato da una persona proveniente dalla Lombardia -dichiara l’ex primo cittadino giuglianese- Sono subito scattate le procedure di sanificazione. Ovviamente la notizia ha fatto scalpore e c’è molta tensione in città. Le scuole d Giugliano sono state tutte sanificate. Ovviamente, ci sono genitori e alunni delle superiori preoccupati e che chiedono la chiusura delle scuole. La preoccupazione per i motivi dell’inquinamento ambientale non sono mai cessate, ma ognuno ha la propria contabilità dei morti per tumore.

Il Coronavirus è l’emergenza del momento, a causa anche del martellatore mediatico che sta scatenando il panico.

Io sono sempre stato contrario alla chiusura delle scuole durante delle allerte meteo, oggi sono dell’idea che per sette gironi le scuole possono restare chiuse per tranquillizzare tutti. C’è un registro tumori, fatto partire dall’Asl Napoli 2 Nord, fatto partire circa due anni fa e c’è una novità: avevamo un reparto di oncologia che oggi è diventato un reparto moderno, attrezzato e confortevole per i pazienti oncologici”.