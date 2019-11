Prende a calci autobus Anm a Napoli

Video della vergogna, giovane prende a calci un autobus dell’Anm a #Napoli. Borrelli e Simioli: “Inciviltà e violenza dilaganti, specialmente tra i giovani. Sia identificato e punito, qualora minorenne la famiglia ripaghi i danni all’autobus”“Il video che sta avendo particolare evidenza sui social che mostra due giovani napoletani intenti a litigare con il conducente di un autobus dell’Anm della linea 181 in via Giacomo Leopardi, prima che uno dei due sferri un calcio alla porta del mezzo, rappresenta una profonda vergogna, pienamente rappresentativa dell’inciviltà e della violenza dilaganti. Purtroppo casi del genere sono all’ordine del giorno. Atti di intemperanza e teppismo si verificano oramai a cadenza quotidiana, specialmente tra i giovani”. Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte Gianni Simioli. “Occorre che le forze dell’ordine diano un argine a questa ondata. Abbiamo inviato il video alla polizia in modo da poter procedere all’identificazione del protagonista di questa assurda vicenda. Riteniamo sia doveroso punire in maniera esemplare la sua maleducazione, oltre a fargli ripagare i danni cagionati all’autobus. Qualora si tratti di un minorenne l’azienda si rivalga sui genitori, corresponsabili delle carenze educative del figlio”.

Pubblicato da Francesco Emilio Borrelli su Lunedì 4 novembre 2019