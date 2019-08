Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno smantellato due piazze di spaccio ad Afragola. Tre persone sono finite in manette e una denunciata.

3 persone arrestate e una denunciata in stato di libertà, tutte per detenzione e spaccio di stupefacenti. Questo il bilancio di un servizio di repressione del traffico di droga organizzato nelle prime ore del mattino dai Carabinieri della stazione di Afragola.

I militari hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione di Via Don Luigi Sturzo, la cui proprietà è riconducibile ad una 34enne incensurata del posto. Un uomo di 38 anni, anch’egli incensurato, cedeva piccoli involucri in cambio di denaro contante ai numerosi “clienti” che entravano e uscivano dall’appartamento.

Intervenuti per interrompere le attività di spaccio, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione e rinvenuto 58 grammi di hashish suddivisi 22 stecchette, 14 dosi di marijuana per un peso di 13,6 grammi, 480 euro in contante ritenuto provento di spaccio, 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Identificata nell’appartamento anche una terza persona, un 25enne incensurato del posto. Ritenendo che anch’egli potesse nascondere in casa delle sostanze stupefacenti, i militari hanno esteso le perquisizioni scoprendo un vero e proprio deposito di droga: 21 panetti di hashish per un peso complessivo 2 chili e 64 grammi, 91 grammi di marijuana, 31 di crack e 67 di cocaina.

A tentare di nascondere la droga il padrone di casa, Roberto Luongo, un 50enne già noto alle ffoo. Sequestrate le sostanze, Luongo e i due incensurati sorpresi in Via Don Luigi Sturzo sono stati arrestati e tradotti al carcere di Poggioreale. La 34enne incensurata è stata invece denunciata in stato di libertà. Segnalati alla Prefettura gli assuntori identificati, ai quali sono stati complessivamente sequestrati 0,6 grammi di cocaina e 4,91 di hashish.