Afragola: Arrestato 43enne, nascondeva 2 chili e mezzo di droghe in casa

Afragola: Nasconde 2 chili e mezzo di droghe in casa. 43enne arrestato dai Carabinieri della Stazione di Afragola.

Il 43enne Giuseppe Esposito è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Afragola per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione nel suo domicilio i militari hanno rinvenuto e sequestrato 1 chilo e 600 grammi circa di marijuana, 670 grammi di cocaina e 114 grammi di hashish.

La droga era nascosta in una valigia trovata in un ripostiglio insieme a due confezioni di mannitolo, 200 bustine utilizzate per il confezionamento, 34 buste per il sottovuoto, 2 bilancini, un taglierino e 140 euro in contante.

Esposito, già noto alle forze dell’ordine, dopo le formalità di rito è stato tradotto nel carcere di Poggioreale.