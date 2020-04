ACI Napoli: uffici operativi su appuntamento. Numero verde per la mobilità

Coronavirus, operativo il numero verde ACI per la mobilità. Gli uffici sono chiusi al pubblico ma operativi su appuntamento.

In ottemperanza al DPCM del 23 marzo 2020, per l’emergenza Covid-19, gli uffici dell’Automobile Club Napoli, in Piazzale V. Tecchio 49/d, sono chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione.

Tutti i servizi sono, comunque, operativi previo appuntamento telefonico al numero 331.429.81.36, dalle ore 9,00 alle ore 14,00, dal lunedì al sabato.

Per la Sara Assicurazioni, invece, il numero da contattare è: 081.764.26.14, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì .

Inoltre è attivo un nuovo servizio ACI a disposizione dei cittadini. E’ il numero verde 800.18.34.34 che fornisce informazioni a tutti sulla situazione dei trasporti nel nostro Paese (trasporto pubblico locale, stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, ecc.), nonché chiarimenti sui documenti da portare con sé qualora si abbia necessità di spostarsi in questo periodo di emergenza.

Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, ed è gestito da un team di ACI Infomobility che, nel pieno rispetto delle misure adottate dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus, lavora da casa, in regime di smart working.