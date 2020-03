Acerra: sparatoria in Centro intorno alle 12, nel corso della quale due uomini sono rimasti feriti. Indaga la Polizia.

Come riportato da “Il Mattino”, i sicari hanno fatto fuoco in via Annunziata, ferendo un operaio acerrano e un extracomunitario. I due sono stati ricoverati in codice rosso al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori.

Sulla sparatoria indaga la Polizia. L’ipotesi è che l’operaio ferito sia una vittima innocente, colpito da una pallottola vagante, mentre l’obiettivo dell’agguato sarebbe stato l’extracomunitario.

Nonostante le ordinanze emanate per contenere il contagio da Coronavirus, in molti si sono riversati in strada e un uomo ha addirittura filmato da vicino l’extracomunitario riverso a terra e in una pozza di sangue.