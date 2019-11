Villaggio Coppola assediato dai rifiuti: è piena emergenza

La denuncia dei Verdi sulla situazione al Villaggio Coppola: “Decine e decine di sacchetti abbandonati e accumulati”.

“Scene di ordinaria inciviltà al Villaggio Coppola. Decine e decine di sacchetti abbandonati e accumulati sul muretto di una strada centrale in località Fontana Blu. Ancora siamo al punto che, in tanti, pensano di liberarsi dell’immondizia prodotta lasciando il sacchetto dove capita, mortificando la dignità dei territori e contravvenendo alle regole del saper viver civile. Sembra impossibile dover fare i conti con tutta questo sottosviluppo nella nostra regione, non si può pensare di agire come non è ammesso in nessuna realtà evoluta. I cittadini siano più rispettosi del territorio”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania per i Verdi.

Le parole del consigliere Borrelli.

“Da come un popolo gestisce i propri rifiuti si misura il suo livello civiltà ed evoluzione. In Campania c`è ancora molto molto da lavorare per educare i più refrattari al rispetto delle regole e della comunità in cui vivono”, continua.