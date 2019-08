Cronaca di Caserta: tragedia a Trentola Ducenta, dove un operaio di 50 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un’impalcatura.

Dramma a Trentola Ducenta, dove un operaio di 50 anni è morto sul lavoro, dopo essere precipitato da un’impalcatura.

Come riportato da “Il Mattino”, l’uomo stava lavorando in un cantiere edile in via delle Muse, quando l’operaio è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa 20 metri.

I primi a soccorrerlo sono stati alcuni colleghi, i quali hanno allertato i medici del 118: purtroppo non c’è stato nulla da fare. I Carabinieri di Aversa sono sul posto per ricostruire la dinamica del dramma e individuare le eventuali responsabilità. Presenti anche ispettori dell’Asl.