Cronaca di Caserta: oltre al primo cittadino di Trentola Ducenta, Andrea Sagliocco, coinvolte altre 14 persone.

Andrea Sagliocco, il sindaco di Trentola Ducenta, è stato arrestato dai Carabinieri di Aversa nell’ambito di un‘inchiesta sulla gestione illecita degli appalti, con autorizzazioni (tra cui quelle per le luminarie di Natale) concesse in cambio di favori.

Oltre al primo cittadino (agli arresti domiciliari), la procura di Napoli nord, diretta da Francesco Greco, ha ottenuto altre 14 misure cautelari (tra cui otto obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e sei divieti di dimora). I reati contestati vanno dal falso in atto pubblico alla turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente, fino al peculato e al favoreggiamento. Come riporta “Il Mattino”, secondo il gip, da un lato c’erano le pressioni sugli imprenditori che non si piegavano al “sistema”, ai quali sarebbero state negate autorizzazioni per procedere a lavori sul territorio comunale, dall’altra una rete di imprese compiacenti che pur di ottenere i lavori pubblici accettavano di assumere persone indicate da funzionari e politici o di corrispondere altre “utilità”.

Agli atti della misura cautelare ci sono una serie di intercettazioni telefoniche, oltre al racconto di numerosi testimoni.

Trentola Ducenta: i nomi delle 14 persone sottoposte a misure cautelari

ARRESTI DOMICILIARI

SAGLIOCCO Andrea, sindaco del Comune di Trentola Ducenta;

GRIFFO Saverio, avvocato.

DIVIETO DI DIMORA NELLA PROVINCIA DI CASERTA

FELACO Mauro, Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Trentola Ducenta;

BASSOLINO Elena, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Trentola Ducenta;

FABOZZI Agostino, impiegato Ufficio Tecnico del Comune di Trentola Ducenta;

ZAGARIA NICOLA, consigliere comunale di maggioranza;

MELUCCI Giuseppe, membro dello staff di Sagliocco.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA