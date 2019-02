Cronaca di Caserta: il primo cittadino di Sparanise (ai domiciliari) è ritenuto responsabile del tentativo di induzione indebita.

Il sindaco di Sparanise, Salvatore Martiello, è stato arrestato stamattina su ordine del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Martiello (per cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari) è ritenuto responsabile di tentativo di induzione indebita. Il provvedimento scaturisce da una complessa attività d’indagine avviata nel dicembre del 2017 e condotta dalla stazione dei Carabinieri di Sparanise dopo la segnalazione di un consigliere comunale di minoranza, che elencava una serie di violazioni commesse dal Consiglio comunale sull’affidamento delle manifestazioni per le festività natalizie per l’anno 2017/2018.

Nel corso dell’indagine è emerso che il sindaco, nonostante il ruolo istituzionale rivestito, compiva atti diretti in modo non equivoco a indurre il Presidente della Pro Loco di Sparanise (risultata aggiudicataria per la manifestazione di interesse indetta dal Comune per le festività natalizie 2017 – 2018, avente ad oggetto lo svolgimento di attività culturali e di intrattenimento), a coinvolgere in tale programma determinate ditte “amiche dell’Amministrazione” e ad assegnare di conseguenza alle stesse ditte somme di danaro, prospettando, implicitamente, che l’esecuzione del servizio non poteva prescindere da tali richieste. Tale disegno criminoso non si concretizzava in quanto la vittima non dava seguito alla richiesta indebita. Nel corso dell’indagine, si è poi avuto modo di apprezzare anche la determinazione con cui il prevenuto ha portato a termine il suo intento delittuoso: difatti, il diniego opposto dal Presidente della Pro Loco alla realizzazione del programma elaborato dal Primo Cittadino, non gli ha impedito di raggiungere il proprio obiettivo.

Ed infatti, provvedeva successivamente con delibera di Giunta Comunale alla revoca dell’affidamento e alla assegnazione diretta delle attività, mediante frazionamento del servizio, anche a ditte che aveva indicato allo stesso Presidente della Pro Loco, giustificando il tutto alla luce di ragioni di convenienza economica per l’amministrazione, favorendo determinati operatori e determinando, di conseguenza, una maggiore spesa rispetto a quella che il Comune avrebbe sostenuto se avesse assegnato il servizio a seguito della procedura selettiva che era stata appositamente indetta.

In realtà, il “ripensamento” della Giunta Comunale in termini di un risparmio economico per le casse comunali, poi di fatto non appare essersi realizzato, in quanto dalla documentazione raccolta nel corso dell’attività investigativa, è stato accertato che, per la realizzazione degli eventi programmati in occasione delle festività natalizie 2017/2018, il Comune di Sparanise ha provveduto a liquidare la somma di € 18.783,92; dunque, un importo ben superiore ai 16.000,00 € previsti dal bando, quale massimo contributo comunale erogabile per la realizzazione delle manifestazioni natalizie 2017/2018.