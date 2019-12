Scoperto traffico di droga a Mondragone, 6 arresti: I NOMI

L’operazione ha consentito di recuperare, nei comuni di Mondragone e Frignano, oltre 40 kg di stupefacenti, tra hashish e marijuana, nonché materiale idoneo al confezionamento.

Nei comuni di Mondragone e Frignano, in provincia di Caserta, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, nei confronti di 6 persone, ritenute, a vario titolo, responsabili di associazione finalizzata al traffico di droga. La misura cautelare riguarda elementi ritenuti vicini a gruppi della criminalità organizzata radicati della zona di Mondragone, tra i quali, Nino Fiorillo, Serafino Pietropaolo e Domenico Razzino, i quali – avvalendosi del potere intimidatorio derivante da tale appartenenza – si sono imposti nella gestione del traffico di sostanze stupefacenti lungo il litorale domitio in collegamento con alcuni cittadini albanesi, fornitori dello stupefacente.

I provvedimenti cautelari (4 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) costituiscono il risultato di un’attività investigativa avviata nel maggio 2017 e coordinata dalla procura della Repubblica di Napoli – Direzione distrettuale antimafia, che ha consentito di recuperare oltre 40 kg di stupefacenti (tra hashish e marijuana), nonché materiale idoneo al confezionamento. L’attività ha infatti accertato l’esistenza e l’operatività di un’associazione per delinquere composta da italiani e albanesi dedita all’importazione, proprio dall’Albania, di sostanze stupefacenti da commercializzare nel territorio italiano, utilizzando come canali di ingresso alcuni porti della Puglia.