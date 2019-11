Ospedale di Caserta: l’incontro tra i vertici del nosocomio e i sindacati ha dato esito positivo, per cui i medici del pronto soccorso verranno retribuiti delle mensilità arretrate.

Buone notizie per i medici del pronto soccorso dell’ospedale di Caserta, cui verranno pagati gli stipendi arretrati. Come riporta “Il Mattino”, un altro dato positivo emerso dall’incontro tra i vertici del nosocomio e i sindacati è la la re-istituzione della convenzione per le ore aggiuntive, in modo da garantire la copertura dei turni e i livelli essenziali di assistenza.

Nei giorni scorsi, i medici avevano denunciato il mancato pagamento delle ore aggiuntive di lavoro erogato per coprire tutti i turni del Pronto Soccorso, che altrimenti sarebbero rimasti scoperti vista la grave carenza di personale: “C’è stata una grande apertura da parte del commissario straordinario Carmine Mariano e dei due subcommissari, Sicilino e Gubitosa – spiega Maurizio Di Stasio, rappresentante della Cimo all’interno dell’ospedale casertano -. Hanno capito ogni perplessità e ogni esigenza rispetto la copertura dei turni. E’ stato in prima persona il commissario Mariano a garantire non solo la retribuzione delle mensilità in arretrato, ma anche il rinnovo del convenzionamento per garantire i turni particolarmente difficili da sostenere in un Pronto Soccorso come quello dell’ospedale che conta in media 300 accessi al giorno ”.

L’esito positivo del vertice ha inoltre scongiurato l’eventualità per cui i camici bianchi non avrebbero garantito le ore aggiuntive diurne a partire dal 27 novembre (quelle notturne verranno invece coperte con lo straordinario).

I medici che ora occorrerebbero al pronto soccorso per colmare la carenza di personale dovrebbero essere almeno cinque. Il concorso è stato indetto: resta da aspettare che venga espletato affinchè si proceda alle assunzioni.