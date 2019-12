Capodanno a Caserta: la serata di San Silvestro in piazza Dante (organizzata in extremis) avrà il famoso comico di Made in Sud come ospite d’onore.

Seppur organizzato in extremis, anche la città di Caserta festeggerà il Capodanno in piazza. Come riporta “Il Mattino”, l’evento (organizzato in collaborazione con radio 101) si svolgerà in piazza Dante dalle ore 23. Ad esibirsi sul palco saranno artisti e rapper. L’ospite d’eccezione sarà Peppe Iodice, uno dei comici più amati dal pubblico di Made in Sud, trasmissione di Rai 2.

Tuttavia, l’organizzazione last minute ha provocato un certo disappunto da parte di Confesercenti: “Eravamo all’oscuro di tutto – fa sapere Salvatore Petrella, presidente provinciale di Confesercenti Caserta – e proprio pochi giorni fa abbiamo fatto un giro di telefonate tra i nostri associati per sapere chi di loro avesse deciso di aprire i locali la notte tra il 31 e il 1 di gennaio. Molti dei commercianti che hanno un’attività commerciale improntata alla somministrazione di bevande e alimenti, non sapendo di eventi organizzati in Centro ha deciso di chiudere le proprie attività. Un vero peccato considerando quanto queste giornate incidano per il commercio”.

L’Amministrazione Comunale ha inoltre ricordato il regolamento di polizia urbana e, quindi, il divieto di accensione e lancio di petardi. A tal proposito sono stati attivati dei controlli straordinari dagli uomini della polizia municipale ed è stato ricordato il numero verde per contattare la centrale operativa e segnalare chi trasgredisce la normativa vigente.