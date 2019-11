Camorra, estorsione a ditta di pompe funebri a Casal di Principe: “Voglio 500 euro a funerale”

A rendersi protagonista del fatto criminoso avvenuto a Casal di Principe è stato un estorsore appartenente al clan dei Casalesi.

Casal di Principe | “Sappiate che da oggi sulla piazza […] ci sono io, comando io, e quindi se volete continuare a lavorare con i funerali, dovete darci qualcosa anche a noi”. Così un estorsore del clan dei Casalesi si è rivolto ai titolari di un’agenzia di pompe funebri del Casertano: emerge dall’indagine della Dda di Napoli e della Polizia di Stato nei confronti di Mario De Luca, 50enne di Casal di Principe con precedenti per associazione camorristica, già detenuto a Poggioreale per altra causa.

De Luca – ha accertato la Squadra Mobile di Caserta – insieme al complice Giovanni Improda, già fermato il primo ottobre scorso, avrebbe tentato di farsi pagare la tangente pari a 500 euro a funerale dai proprietari della ditta; ad uno dei soci, De Luca si sarebbe presentato come “Marco di Casale”, alludendo all’appartenenza al clan dei Casalesi, lasciando intendere la finalità della richiesta. La vittima ha subito chiesto dei chiarimenti.

Le intercettazioni

“Ora sulla zona ci sto io – ha detto ancora più esplicitamente De Luca – hanno messo me e comando io, quindi per ogni funerale dovete venire da me a trattare altrimenti vi faccio tornare indietro i carri funebri”. Le indagini sono partite su iniziativa della Squadra Mobile; poco collaborative le vittime, che messe di fronte alle intercettazioni da cui emergeva il tentativo di estorsione, hanno ammesso alla fine di essere stati minacciati.