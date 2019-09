Cronaca di Caserta: due aule della “De Amicis” resteranno chiuse a causa della caduta di calcinacci in seguito a infiltrazioni d’acqua (per fortuna avvenuta di notte).

Due aule della scuola Edmondo De Amicis di Caserta resteranno chiuse per un paio di giorni dopo l’ultimo nubifragio che ha intasato le grondaie, allagato i sottotetti e fatto crollare alcuni pannelli del controsoffitto. Come riportato da “Il Mattino”, per fortuna il crollo dei calcinacci si è verificato di notte, ovvero quando alunni e insegnanti non erano in aula.

Si tratta tuttavia dell’ennesima problematica di edilizia scolastica che colpisce la storica scuola casertana, la quale ospita circa 500 ragazzi tra scuola dell’infanzia e primaria.

Foto: “Il Mattino”