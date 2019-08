Aversa: arrestato il titolare di una sala giochi all’interno della quale avveniva lo spaccio di droga. Sequestrati circa 80 grammi di cocaina e 1590 euro.

Ieri sera personale della Sezione Operativa della Compagnia di Aversa, nel corso di mirato servizio teso al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti durante movida, ha proceduto all’arresto di un 48enne originario di Capua, ma residente ad Aversa e titolare di una sala giochi, per detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di droga.

In particolare, nel corso di specifico servizio di osservazione e pedinamento, i militari notavano un via vai di ragazzi, anche di giovanissima età, i quali all’interno della sala giochi confabulavano con il titolare che poco dopo si recava al garage sotterraneo di una palazzina adiacente alla sala giochi. Insospettiti dall’atteggiamento del titolare, i militari procedevano al controllo dello stesso all’uscita. Accortosi della presenza dei militari, il 48enne estraeva dalla tasca dei pantaloni un involucro gettandolo via, recuperato prontamente e che si accertava contenere 19 dosi di cocaina (pari a 7,76 grammi).

La perquisizione si estendeva al garage e all’ascensore condominiale della palazzina, dove venivano rinvenuti ulteriori dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 75 grammi, opportunamente sequestrata unitamente alla somma di denaro di 1590 euro trovata nella disponibilità dell’arrestato.

Il 48enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del rito per direttissima.