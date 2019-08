Cronaca di Caserta: i Carabinieri hanno arrestato due parcheggiatori abusivi, che il 3 e il 5 luglio rapinarono dei minorenni ad Aversa.

Nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, i Carabinieri della Compagnia di Aversa hanno arrestato due giovani del posto (rispettivamente 30 e 31 anni), gravemente indiziati, in concorso tra loro, per due distinte rapine commesse nel Centro storico normanno in danno soggetti minorenni.

Il provvedimento scaturisce dalle immediate indagini avviate dai militari dell’Arma a seguito di due rapine avvenute ad Aversa, rispettivamente il 3 e 5 luglio, l’una in via Gaspare Virgilio, l’altra in piazza Cirillo, nelle strette vicinanze del Palazzo di Giustizia, nel corso delle quali gli indagati, a bordo di uno scooter sprovvisto di targa ed a volto scoperto, avvicinarono le vittime e mediante violenza, consistita in strattoni e spinte, minacciando financo di sparargli, gli portarono via effetti personali. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire a carico degli indagati un grave quadro indiziario avvalorato dal GIP: in particolare l’analitica e dettagliata ricostruzione delle fasi del delitto emersa dalle denunce sporte dalle parti offese oltre che dalle dichiarazioni assunte dalle persona informate sui fatti, il riconoscimento da parte di una delle vittime e di un testimone, il modus operandi pienamente sovrapponibile tra i due eventi, anche in relazione al luogo ed all’orario di commissione (ora tarda e posto isolato) ed alla scelta delle prede designate, ovvero coppie di giovanissimi particolarmente vulnerabili ed incapaci di reagire prontamente.

Di particolare risalto, ai fini dell’immediata individuazione degli indagati da parte dei militari dell’Arma, il dato secondo cui i malviventi espletavano abitualmente l’attività di parcheggiatore abusivo nel cuore del centro storico normanno.