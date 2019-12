A Succivo il “Natale Caraibico”. Ecco le nuove date e il programma

Una gran varietà di spettacoli, con tanto di effetti scenici e costumi variopinti addobberà infatti lo splendido scenario del Casale di Teverolaccio per tutto il weekend che precederà il Natale, offrendo un’atmosfera festosa a suon di melodie e ritmi propri della tradizione caraibica.

Programma

Ad aprire le danze venerdì 27 dicembre saranno i Jyrer Y Su Guararey Claudia Rodriguez, con balli di salsa e merengue fortemente coinvolgenti, mentre Sabato 28 dicembre sarà Maryo Basyle a scaldare l’atmosfera con la sua scuola di affascinanti danzatrici cubane.

Tanta buona musica accompagnerà tutto il festival con le performance live di Dj Trump e non mancheranno partner d’eccezione come Havana Club e Ron Mulata, mercatini artigianali, animazione per bambini nonchè uno stand gastronomico dove poter gustare piatti tipici della tradizione cubana.

L’evento, ad ingresso libero ed aperto a tutti, è organizzato dall’associazione culturale Artenova insieme con l’agenzia Toda Cuba e grazie al supporto della Comunità Cubana locale ed al patrocinio del Comune di Succivo. Una manifestazione unica nel suo genere, che pone prima di tutto il linguaggio universale della musica e della danza come mezzo di interscambio culturale ed integrazione tra i diversi popoli.