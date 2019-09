Roma: un violento incidente stradale in via della Pineta Sacchetti è costato la vita a un centauro irpino. Gravemente ferito l’altro motociclista.

Tragico incidente stradale ieri mattina, lunedì 9 settembre, a Roma, che è costato la vita a un motociclista di 40 anni di origini irpine.

Come riporta “Il Mattino”, l’uomo è morto intorno alle 9 in via della Pineta Sacchetti, all’altezza di via Calisto II. Il centauro era alla guida di una Honda SH, restando coinvolto in uno scontro con un’altra moto e un’auto. Nonostante i soccorsi immediati del 118, per il 40enne non vi è stato nulla da fare.

Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche il secondo motociclista, che viaggiava a bordo di una Bmw e che è stato trasportato al Gemelli in codice rosso.

Nello scontro, oltre ai due motocicli, è rimasta coinvolta una Panda. L’automobilista, un 48enne, è stato trasportato all’ospedale Santo Spirito per accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Gruppo Aurelio.