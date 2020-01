Cronaca di Avellino: anziano investe una donna e non presta soccorso. Identificato e denunciato dai Carabinieri.

I Carabinieri del Comando Compagnia di Avellino sono riusciti ad acquisire elementi probanti e quindi a deferire alla competente Autorità Giudiziaria un anziano ritenuto responsabile di fuga a seguito di incidente stradale con lesioni personali ed omissione di soccorso.

La spiacevole vicenda si è verificata lo scorso mese di dicembre a Sorbo Serpico, allorquando una donna del posto veniva investita da un’auto il cui conducente non si ferma a prestare soccorso. A seguito dell’urto la malcapitata cadeva a terra: per le ferite riportate veniva trasportata in ospedale e giudicata con prognosi di una ventina di giorni.

Le indagini espletate dai Carabinieri della Stazione di Salza Irpina hanno permesso di individuare ed identificare quale presunto autore del fatto delittuoso un ultrasettantenne residente in un comune della Valle del Calore, che è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.