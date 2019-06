Solofra: le docenti sono accusate di maltrattamenti nei confronti dei loro alunni. Per un maestro di religione c’è anche l’accusa di violenza sessuale.

Mercoledì scorso, 5 giugno, quattro docenti di un asilo di Solofra sono stati arrestati per maltrattamenti nei confronti dei loro piccoli alunni. Il provvedimento è stato preso nei confronti di quattro insegnanti, di età compresa tra i 46 ed i 66 anni e residenti nelle province di Avellino e Salerno.

Per uno di loro c’è anche l’accusa di violenza sessuale: si tratta di un maestro di religione, trasferito in carcere per violazione degli arresti domiciliari dopo aver parlato con una delle mamme che ha denunciato i docenti e un prete.

Come riportato da “Il Mattino”, tutti le docenti negano le accuse, mostrandosi agitate, preoccupate e comunque offese dall’idea che possano essere state associate ad episodi di tal genere.

Le indagini (nate dalle denunce delle madri di alcuni bambini) si focalizzano ora sulle prove raccolte dai Carabinieri che, secondo i legali degli imputati, sono fissate in frame video, mentre sembrerebbe mancare l’audio.