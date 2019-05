Cronaca di Avellino: madre e figlia colpite alla fronte dagli spari provenienti da un fucile ad aria compressa. Denunciato un 61enne.

Pomeriggio di follia a Mugnano del Cardinale, dove madre e figlia (58 e 20 anni) sono state ferite alla fronte da colpi di fucile ad aria compressa. I colpi provenivano dalla finestra dell’abitazione di un 61enne, che ha colpito le donne nel momento in cui transitavano a bordo di un’auto.

Soccorse immediatamente, sono state trasportate dal 118 all’ospedale Moscati di Avellino: guariranno in pochi giorni. Anche per il 61enne, in evidente stato di agitazione, è stato necessario l’intervento di personale sanitario.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano. Il 61enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate, esplosioni pericolose, detenzione illegale di armi da fuoco e munizionamento, danneggiamento, nonché detenzione di sostanze stupefacenti.

Dall’immediata perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno infatti rinvenuto e sottoposto a sequestro perché illegalmente detenuti due fucili da caccia, quattro fucili ad aria compressa, oltre 1400 cartucce a pallini, 2 cartucce a pallettoni, 125 proiettili per pistola, 45 confezioni di pallini metallici per armi ad aria compressa nonché una busta contenente una quindicina di grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana.