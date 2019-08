Dramma nel carcere di Ariano Irpino: giovane detenuto si dà fuoco nella sua cella

Un giovane detenuto di 24 anni si è dato fuoco nella sua cella all’interno del carcere di Ariano Irpino: sono ancora ignote le motivazioni alla base del gesto.

Carcere di Ariano Irpino | Un giovane detenuto napoletano si è dato fuoco, nel pomeriggio di ieri, all’interno della sua cella nel carcere di Ariano Irpino. Soccorso dagli agenti di guardia è stato portato prima nell’ospedale locale e poi trasferito in eliambulanza al Centro grandi ustioni del ‘Cardarelli’ di Napoli.

Il ragazzo ha avuto ustioni di terzo e quarto grado alla testa, nuca, spalle e arti superiori.

Il ragazzo, che ha 24 anni, ha avuto ustioni di terzo e quarto grado alla testa, nuca, spalle e arti superiori. Non è chiaro se abbia usato del liquido infiammabile o del materiale che aveva con sé. Accertamenti sono in corso per capire le motivazioni alla base del gesto.