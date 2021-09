Udinese-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Udinese-Napoli è il match che chiude la quarta giornata di Serie A: ecco chi trasmetterà la sfida e tutti i modi per vederla.

Udinese-Napoli | Niente pause e subito al lavoro. Dopo la magica serata del King Power Stadium, il Napoli si e’ subito ritrovato al Konami Training Center per iniziare a preparare la sfida di lunedi’ alla Dacia Arena contro l’Udinese, posticipo che mandera’ in soffitta la quarta giornata di serie A. Luciano Spalletti vuole che i suoi restino sul pezzo, e allora tutti in campo a scaricare le tossine della gara di Europa League, dove la squadra ha offerto un’altra prestazione convincente risalendo da 0-2 a 2-2 con i primi gol stagionali di Osimhen.

Nessun problema per chi e’ tornato dall’Inghilterra ma la principale buona notizia e’ che Mario Rui e’ tornato ad allenarsi con il gruppo: seduta completa per il portoghese cosi’ come per Mertens e Ghoulam. Per il belga potrebbe finalmente arrivare la prima convocazione. Tempi piu’ lunghi, invece, per Demme e Lobotka che proseguono nella loro tabella di allenamento personalizzato.

Udinese-Napoli, le probabili formazioni

UDINESE (4-4-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Larsen; Deulofeu, Pussetto.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Dove vedere il match in streaming e tv

Udinese-Napoli sarà visibile, a partire dalle 20:45 di lunedì 20 settembre 2021, in Diretta Streaming su DAZN (scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate), Sky Go e Now Tv ed in diretta tv su Sky Sport.