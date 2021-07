U&D, Ginevra Pasini: arrivata la proposta di matrimonio da Paolo?

Ginevra Pasini, anticipazioni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi spalla di Flavio Insinna a il Pranzo è Servito è pronta a sposarsi.

Ginevra Pasini si sposa. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi spalla di Flavio Insinna a il Pranzo è Servito su Rai 1, avrebbe ricevuto la proposta dal suo Paolo, stando almeno ai suoi canali social.

Ginevra, infatti, ha condiviso una foto in abito da sposa mettendo, tra i commenti, anche l’emoticon dell’anello, non presente sulla sua mano nella foto. A sostegno della tesi anche il commento dell’amico ed ex tronista Oscar Branzani.

Oscar ha taggato l’amico Paolo scrivendogli “Auguri”, a cui lo stesso Paolo ha risposto “Grazie“. Ginevra, dunque, si sposerà davvero? Molti fans non sembrano convinti e puntano su un servizio fotografico.

Ricordiamo che la ragazza è apparsa in tv per la prima volta a Uomini e Donne, come corteggiatrice del tronista Claudio D’Angelo. I due sono usciti dal programma insieme ed hanno avuto una storia abbastanza lunga.

Purtroppo per loro le cose non hanno funzionato e la ragazza è rimasta single a lungo prima di conoscere Paolo. La ragazza, sempre sulla Rai, è una delle professoresse de L’Eredità, sempre insieme a Insinna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Pisani (@ginevra_pisani)